Спецпредставитель КНР заявил о роли Пекина в облегчении гуманитарной ситуации на Украине
Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.
«Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил», — приводит его слова сайт МИД КНР.
Ранее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.