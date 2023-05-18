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Спецпредставитель КНР заявил о роли Пекина в облегчении гуманитарной ситуации на Украине

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Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.

«Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил», — приводит его слова сайт МИД КНР.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.

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