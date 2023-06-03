В МИД Украины отвергли план Индонезии по урегулированию конфликта
- РИА Новости
«Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине», — приводит РИА Новости его слова.
Николенко добавил, что между Россией и Украиной нет спорных территорий, чтобы проводить там референдум.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.
По его словам, необходимо обеспечить прекращение огня и размещение в зоне миротворцев ООН.
Министр добавил, что всемирная организация должна организовать и провести референдум на спорных территориях.
До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.