В Индии восстановлено движение поездов на месте столкновения трёх составов
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«Восстановление нисходящей линии завершено. Первое движение поезда на участке», — приводит РИА Новости слова Вайшнава в Twitter.
Отмечается, что первым прошедшим по данному направлению поездом стал пустой товарный состав.
2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.
Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.
По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе.
Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей.