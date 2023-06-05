В Индии восстановлено движение поездов на месте столкновения трёх составов

Движение поездов на месте столкновения трёх составов в Индии восстановлено, заявил министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав.

«Восстановление нисходящей линии завершено. Первое движение поезда на участке», — приводит РИА Новости слова Вайшнава в Twitter.

Отмечается, что первым прошедшим по данному направлению поездом стал пустой товарный состав.

2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей.