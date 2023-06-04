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В Индии установили одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша

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Одной из причин железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки, заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.
В Индии установили одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша
  • AFP

«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело... Мы установили причину инцидента и виновных в нём лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — цитирует его агентство ANI.

При этом ответственных за изменения министр не назвал. По его словам, сейчас власти сосредоточены на восстановлении движения поездов.

2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей.

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