В Индии установили одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша

Одной из причин железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки, заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело... Мы установили причину инцидента и виновных в нём лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — цитирует его агентство ANI.

При этом ответственных за изменения министр не назвал. По его словам, сейчас власти сосредоточены на восстановлении движения поездов.

2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей.