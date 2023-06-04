В Индии установили одну из причин железнодорожной катастрофы в штате Одиша
- AFP
«Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело... Мы установили причину инцидента и виновных в нём лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — цитирует его агентство ANI.
При этом ответственных за изменения министр не назвал. По его словам, сейчас власти сосредоточены на восстановлении движения поездов.
2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.
Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.
По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе.
Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей.