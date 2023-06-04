Министр обороны Китая: иностранные корабли приближаются к территории КНР ради провокаций

Иностранные военные корабли и самолёты приближаются к территории Китая ради провокаций, а не для мирных проходов, заявил китайский министр обороны Ли Шанфу на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ли Шанфу прокомментировал сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, едва не приведшее к их столкновению.

Он отметил, что Пекин не видит проблем в обеспечении свободы навигации и мирного прохода иностранных судов в этой акватории, но нужно предотвращать попытки использовать эту свободу судоходства и мирные проходы «в качестве предлога для гегемонии в судоходстве».

«Как министр обороны, я каждый день вижу много информации об иностранных военных кораблях и самолётах, заходящих в районы, прилегающие к нашей территории. И они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокаций», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.