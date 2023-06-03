Пентагон: авиация КНР совершает опасные манёвры в отношении американских самолётов

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников в международном воздушном пространстве.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы все только что ясно увидели ещё один случай агрессивного и непрофессионального полёта со стороны КНР», — заявил глава Пентагона.

При этом он отметил, что США «модернизируют» своё присутствие в регионе для возможности «сохранять свободу в проведении соответствующих законодательству морских операций».

Ранее Остин обвинил КНР в нежелании серьёзно работать над разрешением кризисных ситуаций.

Также он заявил, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо.