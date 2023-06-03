Пентагон: конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, США привержены сохранению статус-кво в отношении острова.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал Остин.

При этом он отметил, что Вашингтон по-прежнему «глубоко привержен» сохранению статус-кво в соответствии с политикой одного Китая.

«Мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменений статус-кво какой-либо стороной», — добавил глава Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.

Также сообщалось, что Тайвань ведёт переговоры с США о поставках вооружений.