Пентагон: конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал Остин.
При этом он отметил, что Вашингтон по-прежнему «глубоко привержен» сохранению статус-кво в соответствии с политикой одного Китая.
«Мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменений статус-кво какой-либо стороной», — добавил глава Пентагона.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.
Также сообщалось, что Тайвань ведёт переговоры с США о поставках вооружений.