Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пентагон: конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо

Короткая ссылка
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, США привержены сохранению статус-кво в отношении острова.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал Остин.

При этом он отметил, что Вашингтон по-прежнему «глубоко привержен» сохранению статус-кво в соответствии с политикой одного Китая. 

«Мы будем продолжать категорически выступать против односторонних изменений статус-кво какой-либо стороной», — добавил глава Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.

Также сообщалось, что Тайвань ведёт переговоры с США о поставках вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить