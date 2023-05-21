Байден пригрозил Китаю ответом в случае «односторонних действий» в отношении Тайваня

Президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.

Об этом он сказал во время саммита G7 в Хиросиме.

«Мы продолжим поддерживать способность Тайваня защищать себя. И есть чёткое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ», — сказал он, слова президента США приводит РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь. По данным Bloomberg, Соединённые Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.

Как отмечал представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй, Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.