Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании серьёзно работать над разрешением кризисных ситуаций
Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал во время регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьёзно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций», — сказал глава Пентагона.
При этом он отметил, что Вашингтон надеется на скорые изменения в этом вопросе.
Ранее в Пентагоне заявили, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на то, что Китай в последние месяцы предпринимает опасные действия в военной сфере в отношении Соединённых Штатов и других стран.