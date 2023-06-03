Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании серьёзно работать над разрешением кризисных ситуаций

США обеспокоены тем, что КНР не проявляет желания «более серьёзно» работать над совершенствованием механизмов по урегулированию кризисных ситуаций с участием военных двух стран, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал во время регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьёзно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций», — сказал глава Пентагона.

При этом он отметил, что Вашингтон надеется на скорые изменения в этом вопросе.

Ранее в Пентагоне заявили, что конфликт из-за Тайваня будет разрушительным, нарушение статус-кво недопустимо.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на то, что Китай в последние месяцы предпринимает опасные действия в военной сфере в отношении Соединённых Штатов и других стран.