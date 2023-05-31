Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США

Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на то, что Китай в последние месяцы предпринимает опасные действия в военной сфере в отношении Соединённых Штатов и других стран.

Американский дипломат напомнил о том, что самолёты США пролетали в «международном воздушном пространстве» и «выполняли регулярные операции», когда китайский пилот предпринял «опасные действия, приблизившись очень-очень близко».

«В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он выразил сожаление в связи с тем, что нет подвижек в организации встречи главы Пентагона Ллойда Остина и китайского министра обороны Ли Шанфу на сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая намечена на начало июня.

Как ранее заявили в Минобороны КНР, действия китайских пилотов истребителя J-16 в отношении американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем были законны и профессиональны.

При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США не согласно с такой оценкой происшедшего, там утверждают, что китайский истребитель совершил «излишне агрессивный манёвр».