Минобороны Китая: пилоты J-16 действовали законно в отношении самолёта США
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Китайский военный чиновник заявил, что 26 мая самолёт-разведчик США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для разведывательной деятельности.
Действия, предпринятые военными Китая, были законными и профессиональными, приводит его слова РИА Новости.
При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США не согласно с такой оценкой происшедшего, там утверждают, что китайский истребитель совершил «излишне агрессивный манёвр».
Представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин при этом отметила, что провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море.