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Минобороны Китая: пилоты J-16 действовали законно в отношении самолёта США

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Действия китайских пилотов истребителя J-16 в отношении американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем были законны и профессиональны, заявил представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдуна.
Минобороны Китая: пилоты J-16 действовали законно в отношении самолёта США
  • © CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16

Китайский военный чиновник заявил, что 26 мая самолёт-разведчик США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для разведывательной деятельности.

Действия, предпринятые военными Китая, были законными и профессиональными, приводит его слова РИА Новости.

При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США не согласно с такой оценкой происшедшего, там утверждают, что китайский истребитель совершил «излишне агрессивный манёвр».

Представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин при этом отметила, что провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море.

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