Минобороны Китая: пилоты J-16 действовали законно в отношении самолёта США

Действия китайских пилотов истребителя J-16 в отношении американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем были законны и профессиональны, заявил представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдуна.

Китайский военный чиновник заявил, что 26 мая самолёт-разведчик США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для разведывательной деятельности.

Действия, предпринятые военными Китая, были законными и профессиональными, приводит его слова РИА Новости.

При этом Индо-Тихоокеанское командование ВС США не согласно с такой оценкой происшедшего, там утверждают, что китайский истребитель совершил «излишне агрессивный манёвр».

Представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин при этом отметила, что провокационные и опасные действия США являются первопричиной проблем с безопасностью на море.