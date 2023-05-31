МИД КНР потребовал от США прекратить отправку кораблей и самолётов-разведчиков к границе Китая

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин потребовала от США прекратить провокации с отправкой кораблей и самолётов-разведчиков к границе Китая.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США 30 мая обвинило лётчика китайского истребителя в опасном манёвре, направленном против американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем.

Комментируя данный инцидент, Мао Нин отметила, что Соединённые Штаты часто отправляли корабли и самолёты для ведения разведки в Китае. По её словам, это серьёзно угрожало национальному суверенитету и безопасности Китая.

«Такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с безопасностью на море. США должны немедленно прекратить такие опасные провокации», — цитирует ТАСС представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Она предупредила, что Пекин будет и впредь принимать необходимые меры для защиты своих суверенитета и безопасности.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что КНР отклонила предложение Вашингтона провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Позже Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что Соединённым Штатам нужно создать необходимые условия и атмосферу для диалога министров обороны двух государств.