МИД КНР потребовал от США прекратить отправку кораблей и самолётов-разведчиков к границе Китая
- AP
Индо-Тихоокеанское командование ВС США 30 мая обвинило лётчика китайского истребителя в опасном манёвре, направленном против американского самолёта-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем.
Комментируя данный инцидент, Мао Нин отметила, что Соединённые Штаты часто отправляли корабли и самолёты для ведения разведки в Китае. По её словам, это серьёзно угрожало национальному суверенитету и безопасности Китая.
«Такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с безопасностью на море. США должны немедленно прекратить такие опасные провокации», — цитирует ТАСС представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Она предупредила, что Пекин будет и впредь принимать необходимые меры для защиты своих суверенитета и безопасности.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что КНР отклонила предложение Вашингтона провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.
Позже Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что Соединённым Штатам нужно создать необходимые условия и атмосферу для диалога министров обороны двух государств.