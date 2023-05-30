МИД КНР заявил, что США нужно создать необходимые условия для диалога глав МО двух стран

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что Соединённым Штатам нужно создать необходимые условия и атмосферу для диалога министров обороны двух государств.

Как пишет РИА Новости, таким образом китайская сторона прокомментировала сообщения об отказе Пекина от встречи на уровне министров обороны с США в Сингапуре.

«Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять практические действия для создания необходимых условий для диалога и взаимодействия между военными двух стран», — заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что КНР отклонила предложение Вашингтона провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.