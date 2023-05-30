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WSJ: Китай отклонил предложение США о встрече глав минобороны на форуме в Сингапуре

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КНР отклонила предложение Соединённых Штатов провести встречу на уровне министров обороны на полях форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как сказано в материале, Китай проинформировал Соединённые Штаты, что Пекин отклонил приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой Минобороны Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе.

11 мая Остин заявил, что надеется провести встречу со своим китайским коллегой Ли Шанфу на форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

25 мая издание Global Times сообщило, что российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире.

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