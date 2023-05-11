Глава Пентагона Остин надеется на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу

Глава Пентагона Ллойд Остин надеется провести встречу со своим китайским коллегой Ли Шанфу на форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Мероприятие намечено на 2—4 июня.

«Сейчас в Китае новый министр обороны. Я связался с ним, отправил ему письмо и также предложил провести переговоры. Я продолжу это делать, потому что, на мой взгляд, это критически важно», — сказал во время выступления на слушаниях в конгрессе Остин, которого цитирует РИА Новости.

Газета Financial Times писала, что встреча главы Пентагона с главой Минобороны Китая маловероятна.

По данным издания, Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе.