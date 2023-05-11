Глава Пентагона Остин надеется на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу
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«Сейчас в Китае новый министр обороны. Я связался с ним, отправил ему письмо и также предложил провести переговоры. Я продолжу это делать, потому что, на мой взгляд, это критически важно», — сказал во время выступления на слушаниях в конгрессе Остин, которого цитирует РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что встреча главы Пентагона с главой Минобороны Китая маловероятна.
По данным издания, Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе.