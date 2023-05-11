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FT: встреча министров обороны США и Китая Остина и Ли Шанфу в Сингапуре маловероятна

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Встреча главы Пентагона Ллойда Остина с главой Минобороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе», — приводит текст публикации РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Пентагон добивается встречи Остина с Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце.

Как сообщалось ранее, Ли Шанфу подпал под американские ограничения из-за «военного сотрудничества с Россией».

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