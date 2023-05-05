Bloomberg: США добиваются встречи главы Пентагона Остина и министра обороны КНР Ли

Пентагон добивается встречи главы Минобороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале сказано, что предлагаемая встреча должна состояться на полях ежегодного межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в котором участвуют министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так, в 2022 году глава Пентагона встречался на этом мероприятии с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ.

20 апреля обозреватели The New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли выразили мнение, что решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина.

По их мнению, китайские военные намерены расширить свой национальный ядерный потенциал, что в итоге приведёт к изменению баланса сил на международной арене.

26 апреля заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта на случай возникновения конфликта с Китаем.