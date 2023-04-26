Bloomberg: США извлекают уроки из украинского конфликта на случай противостояния с КНР

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта на случай возникновения конфликта с Китаем.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта из-за конфликта на Украине», — сказала Хикс в интервью Bloomberg.

Она отметила, что данные уроки простираются от необходимости создания конвейера по производству боеприпасов до инноваций в космосе.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Главный научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру выразил мнение, что Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине, чтобы продемонстрировать свою альтернативу тому мировому порядку, который существует под эгидой США.