Президент Чехии Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Президент Чехии Пётр Павел выразил мнение, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине.

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — заявил Павел в интервью газете Politico.

Он добавил, что не думает, что Китай «действительно заинтересован» в разрешении конфликта в короткие сроки.

По словам Павела, Пекин «каждый день извлекает уроки из конфликта».

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основной для будущих мирных усилий.

Главный научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру выразил мнение, что Китай предложил мирный план по урегулированию на Украине, чтобы продемонстрировать свою альтернативу тому мировому порядку, который существует под эгидой США.