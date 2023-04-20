NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю, у которых есть ядерное оружие

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Обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли вызазили мнение, что решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина.

«Мы не знаем, что делать», — заявил изданию экс-сотрудник Пентагона Генри Сокольский.

По мнению журналистов США, КНР собирается расширить свой ядерный потенциал, изменив тем самым баланс сил на международной арене.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Соединённые Штаты участвуют в космической гонке с Китаем.

17 апреля заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии.

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