NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю, у которых есть ядерное оружие

Обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли вызазили мнение, что решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием ядерного оружия у Москвы и Пекина.