В Пекине заявили о готовности вместе с Парижем призывать к недопущению применения ядерного оружия

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Власти Китая готовы вместе с коллегами из Франции призывать международное сообщество к недопущению применения ядерного оружия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В Пекине заявили о готовности вместе с Парижем призывать к недопущению применения ядерного оружия
  • AP

«Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность... не допустить применения ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Китайский лидер также отметил, что необходимо избегать действий, которые усугубят украинский кризис или выведут его из-под контроля.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.

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