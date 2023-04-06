В Пекине заявили о готовности вместе с Парижем призывать к недопущению применения ядерного оружия

Власти Китая готовы вместе с коллегами из Франции призывать международное сообщество к недопущению применения ядерного оружия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность... не допустить применения ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Китайский лидер также отметил, что необходимо избегать действий, которые усугубят украинский кризис или выведут его из-под контроля.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.