Си Цзиньпин: Пекин готов призывать мировое сообщество к сдержанности в украинском вопросе

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Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Си Цзиньпин: Пекин готов призывать мировое сообщество к сдержанности в украинском вопросе
  • РИА Новости

«Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности (в украинском вопросе. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля.

Ранее Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином.

Макрон заявлял, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.

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