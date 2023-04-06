Си Цзиньпин: Пекин готов призывать мировое сообщество к сдержанности в украинском вопросе

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности (в украинском вопросе. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля.

Ранее Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином.

Макрон заявлял, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.