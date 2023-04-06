Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

AP

Трансляцию ведёт телеканал BFM TV. В преддверии переговоров состоялась официальная церемония приветствия французского президента. Ранее Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.