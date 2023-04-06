Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дом народных собраний в Пекине для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
- AP
Трансляцию ведёт телеканал BFM TV.
В преддверии переговоров состоялась официальная церемония приветствия французского президента.
Ранее Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.
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