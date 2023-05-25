GT: альянс России и Китая станет вызовом для США

Российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире, говорится в материале Global Times.

«Корень этого разделенного отношения США лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым «китайско-российским альянсом», который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов»", — уточняется в материале издания.

По словам автора статьи, опыт всестороннего партнёрства на примере России и Китая доказывает, что при достижении определённого уровня доверия между государствами мир становится более открытым. Такое сотрудничество заставляет нервничать Запад.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян ранее сообщил о блестящих перспективах российско-китайского сотрудничества.

Он также заявил, что Пекин готов расширять торгово-экономические связи с Москвой.

Российский премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.