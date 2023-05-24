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Премьер Госсовета КНР назвал блестящими перспективы российско-китайского сотрудничества

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о блестящих перспективах российско-китайского сотрудничества.
Премьер Госсовета КНР назвал блестящими перспективы российско-китайского сотрудничества
  • РИА Новости

Такое заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал во время переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

«У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх», — сказал китайский премьер.

При этом он добавил, что Китай «намерен сделать всё» для реализации договорённостей двух сторон на практике.

Ранее Ли Цян заявил, что Пекин готов расширять торгово-экономические связи с Москвой.

Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Как стало известно, 22 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Шанхай.

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