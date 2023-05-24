Премьер Госсовета КНР назвал блестящими перспективы российско-китайского сотрудничества
- РИА Новости
Такое заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал во время переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
«У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх», — сказал китайский премьер.
При этом он добавил, что Китай «намерен сделать всё» для реализации договорённостей двух сторон на практике.
Ранее Ли Цян заявил, что Пекин готов расширять торгово-экономические связи с Москвой.
Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Как стало известно, 22 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Шанхай.