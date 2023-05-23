Премьер Госсовета КНР заявил, что страна готова расширять экономические связи с Россией
- РИА Новости
Об этом, как сообщает Центральное телевидение Китая, он заявил в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.
«Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении», — цитирует Ли Цян РИА Новости.
Кроме того, он выразил надежду на то, что предприниматели России и КНР будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух государств.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоится встреча с главой КНР Си Цзиньпином.
Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности председателя правительства России.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.
Он указал на резкий рост на более чем 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.