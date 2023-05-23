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Премьер Госсовета КНР заявил, что страна готова расширять экономические связи с Россией

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекин готов расширять торгово-экономические связи с Москвой.
Премьер Госсовета КНР заявил, что страна готова расширять экономические связи с Россией
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает Центральное телевидение Китая, он заявил в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

«Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении», — цитирует Ли Цян РИА Новости.

Кроме того, он выразил надежду на то, что предприниматели России и КНР будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух государств.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоится встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности председателя правительства России.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.

Он указал на резкий рост на более чем 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.

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