Глава ВТБ Костин заявил о необходимости подключить банки России к китайскому аналогу SWIFT
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе вступления на Российско-китайском бизнес-форуме.
Костин указал на резкий рост на более чем 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.
«Всё более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS», — цитирует его ТАСС.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.