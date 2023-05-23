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Глава ВТБ Костин заявил о необходимости подключить банки России к китайскому аналогу SWIFT

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.
Глава ВТБ Костин заявил о необходимости подключить банки России к китайскому аналогу SWIFT
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе вступления на Российско-китайском бизнес-форуме.

Костин указал на резкий рост на более чем 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.

«Всё более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.

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