Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Патрушев: расчёты в нацвалютах делают отношения России и КНР неуязвимыми к давлению

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.
Патрушев: расчёты в нацвалютах делают отношения России и КНР неуязвимыми к давлению
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Как отметил Патрушев, объёмы товарооборота между Россией и Китаем продолжают расти, несмотря на западное санкционное давление.

«Увеличивается доля расчётов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию», — цитирует его ТАСС.

Патрушев также отметил, что стратегический курс Москвы предполагает расширение сотрудничества с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить