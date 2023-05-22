Патрушев: расчёты в нацвалютах делают отношения России и КНР неуязвимыми к давлению

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.

Об этом он сказал на российско-китайских консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Как отметил Патрушев, объёмы товарооборота между Россией и Китаем продолжают расти, несмотря на западное санкционное давление.

«Увеличивается доля расчётов в национальных валютах, что делает наши отношения не подверженными внешнему влиянию», — цитирует его ТАСС.

Патрушев также отметил, что стратегический курс Москвы предполагает расширение сотрудничества с Китаем.