Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

Стратегический курс Москвы предполагает расширение сотрудничества с Китаем.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России», — цитирует его ТАСС.

Патрушев отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание развитию сотрудничества с Пекином.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.