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Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

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Стратегический курс Москвы предполагает расширение сотрудничества с Китаем.
Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России», — цитирует его ТАСС.

Патрушев отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание развитию сотрудничества с Пекином.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

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