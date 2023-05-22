Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России
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Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России», — цитирует его ТАСС.
Патрушев отметил, что Москва уделяет приоритетное внимание развитию сотрудничества с Пекином.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.
Президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.