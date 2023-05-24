Мишустин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях», — приводит РИА Новости слова Мишустина на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Он отметил, что отношения стран находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

Премьер добавил, что стороны стремятся совместно отвечать на новые вызовы.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоится встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности председателя правительства России.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.

Он указал на резкий рост более чем на 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.