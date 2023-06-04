Global News: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе

Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором запечатлено сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, «едва» не приведшее к их столкновению.

Об этом информирует РИА Новости.

«Китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате манёвра американскому эсминцу пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Во данным агентства, видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.