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Global News: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе

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Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором запечатлено сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, «едва» не приведшее к их столкновению.

Об этом информирует РИА Новости.

«Китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате манёвра американскому эсминцу пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Во данным агентства, видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.

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