Global News: китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе
Об этом информирует РИА Новости.
«Китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 м.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате манёвра американскому эсминцу пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Во данным агентства, видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на поведение военных Китая в отношении разведывательных самолётов США.