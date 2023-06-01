Генсек НАТО об атаке БПЛА Украины на Москву: Киев имеет право защищаться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары Киева по территории России, в частности атаку беспилотников на Москву, выступил с утверждением, что «Украина имеет право защищаться».

Об этом Столтенберг сказал журналистам в Брюсселе, куда он прибыл на неформальную встречу глав МИД стран НАТО.

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», — цитирует его РИА Новости.

Также генсек Североатлантического альянса заявил о намерении НАТО поддерживать Украину «так долго, как потребуется».

При этом он утверждает, что это не делает НАТО частью конфликта.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.