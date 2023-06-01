Генсек НАТО об атаке БПЛА Украины на Москву: Киев имеет право защищаться
- РИА Новости
Об этом Столтенберг сказал журналистам в Брюсселе, куда он прибыл на неформальную встречу глав МИД стран НАТО.
«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», — цитирует его РИА Новости.
Также генсек Североатлантического альянса заявил о намерении НАТО поддерживать Украину «так долго, как потребуется».
При этом он утверждает, что это не делает НАТО частью конфликта.
Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.
Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.
Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.