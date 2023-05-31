Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР «знать своё место и не лезть» в отношения между Россией и Южной Африкой.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать своё место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то ещё раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Мозамбика.

Министр подчеркнул, что страны выстраивают межгосударственные отношения в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

Лавров посоветовал американским дипломатам заняться собственным имиджем в глазах зарубежной публики.

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что африканская страна, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».

В качестве аргумента дипломат привёл в пример стоянку некоего грузового судна на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. Бригети убеждён, что на судно «грузили оружие и боеприпасы».

Позже он признал, что перешёл черту, и извинился.

МИД ЮАР призвал посольство США в Претории использовать установленные дипломатические каналы связи для решения «любых недоразумений».