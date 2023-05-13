Американский посол Бригети извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
Об этом информирует южноафриканское ведомство.
«После сегодняшней встречи посол... признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в заявлении.
Также МИД ЮАР призвал посольство США в Претории использовать установленные дипломатические каналы связи для решения «любых недоразумений», которые могут возникнуть в двусторонних отношениях стран.
Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что разочарованы словами посла США Рубена Бригети о якобы поставках оружия в Россию.
Также в ЕП поднимали вопрос о последствиях российско-африканского сотрудничества для Евросоюза.