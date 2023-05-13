Американский посол Бригети извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешёл черту, и извинился.

Об этом информирует южноафриканское ведомство.

«После сегодняшней встречи посол... признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в заявлении.

Также МИД ЮАР призвал посольство США в Претории использовать установленные дипломатические каналы связи для решения «любых недоразумений», которые могут возникнуть в двусторонних отношениях стран.

Ранее в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что разочарованы словами посла США Рубена Бригети о якобы поставках оружия в Россию.

Также в ЕП поднимали вопрос о последствиях российско-африканского сотрудничества для Евросоюза.