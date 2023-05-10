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В ЕП подняли вопрос о последствиях российско-африканского сотрудничества для Евросоюза

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская обратилась к Еврокомиссии по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки. По её словам, Москва «пытается взять под контроль» альтернативные источники газа для ЕС. С письмом парламентария ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о последствиях российско-африканского сотрудничества для Евросоюза
  • РИА Новости

«Россия всё активнее взаимодействует со странами Африки в экономической сфере и пытается взять под контроль альтернативные источники газа для Европы. Она уже нацелилась на газопровод Нигерия — Марокко, который в будущем сможет снабжать Европу газом или водородом», — заявила депутат. 

Залевская отметила, что Россия также наращивает в регионе связи в военной сфере, в том числе благодаря присутствию ЧВК «Вагнер».

На этом фоне она попросила ЕК прокомментировать, какие меры принимаются для «противодействия негативным последствиям» российско-африканского сотрудничества для Евросоюза. 

Кроме того, парламентарий в своём письме обратила внимание на политику ЕС по сокращению выбросов метана. Она считает, что существующий регламент ошибочно возлагает наибольшее бремя на энергетический сектор Польши, в частности на угледобывающую промышленность. 

При этом Залевская добавила, что глобальные выбросы не снизятся, если внутренние ресурсы заменить на импортируемое топливо. В связи с этим она поинтересовалась, почему ЕК предложила более лёгкие обязательства для импортёров угля и газа, по сравнению с «крайне ограничивающими» положениями для внутренних производителей. 

В феврале Залевская вместе с коллегами из других стран выступила с предложением «приостановить финансирование ЮАР» из-за позиции страны в отношении России. 

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