Володин отметил рост товарооборота между Россией и странами Африки
- РИА Новости
Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания парламентской конференции «Россия — Африка».
«Растёт товарооборот — по итогам прошлого года он составил $17,9 млрд», — отметил Володин.
Он рассказал, что Россия и государства Африки развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на санкции Запада.
13 марта Володин заявил, что участие в конференции «Россия — Африка» примут 37 африканских стран.
Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита «Россия — Африка» «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.