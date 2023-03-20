Володин отметил рост товарооборота между Россией и странами Африки

Товарооборот между Россией и Африкой увеличивается, по итогам 2022 года он составил $17,9 млрд, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания парламентской конференции «Россия — Африка».

«Растёт товарооборот — по итогам прошлого года он составил $17,9 млрд», — отметил Володин.

Он рассказал, что Россия и государства Африки развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на санкции Запада.

13 марта Володин заявил, что участие в конференции «Россия — Африка» примут 37 африканских стран.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита «Россия — Африка» «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.