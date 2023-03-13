Володин: участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
По словам спикера Госдумы, «в работе конференции примут участие делегации из 37 стран Африканского континента».
Отмечается, что также с 16 марта начнутся двусторонние встречи с председателями парламентов, возглавляющих делегации стран — участниц конференции Россия — Африка.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сообщил, что тема продовольственной безопасности станет приоритетной на саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года.