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Володин: участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.
Володин: участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран
  • © duma.gov.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

По словам спикера Госдумы, «в работе конференции примут участие делегации из 37 стран Африканского континента».

Отмечается, что также с 16 марта начнутся двусторонние встречи с председателями парламентов, возглавляющих делегации стран — участниц конференции Россия — Африка.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сообщил, что тема продовольственной безопасности станет приоритетной на саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года.

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