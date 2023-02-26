В МИД назвали тему продовольственной безопасности приоритетной на саммите Россия — Африка
- РИА Новости
Об этом Богданов сказал в интервью ТАСС.
«Важнейшей в повестке саммита станет проблематика обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — отметил дипломат.
Богданов подчеркнул, что выбор тем связан со стремлением российской стороны дать мощный толчок сотрудничеству России и стран Африки.
Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина на саммит Россия — Африка.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.