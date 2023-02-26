В МИД назвали тему продовольственной безопасности приоритетной на саммите Россия — Африка

Замглавы российского МИД Михаил Богданов сообщил, что тема продовольственной безопасности станет приоритетной на саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года.

РИА Новости

Об этом Богданов сказал в интервью ТАСС. «Важнейшей в повестке саммита станет проблематика обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — отметил дипломат. Богданов подчеркнул, что выбор тем связан со стремлением российской стороны дать мощный толчок сотрудничеству России и стран Африки. Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина на саммит Россия — Африка. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.