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В МИД назвали тему продовольственной безопасности приоритетной на саммите Россия — Африка

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Замглавы российского МИД Михаил Богданов сообщил, что тема продовольственной безопасности станет приоритетной на саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле этого года.
В МИД назвали тему продовольственной безопасности приоритетной на саммите Россия — Африка
  • РИА Новости

Об этом Богданов сказал в интервью ТАСС.

«Важнейшей в повестке саммита станет проблематика обеспечения продовольственной и энергетической безопасности», — отметил дипломат.

Богданов подчеркнул, что выбор тем связан со стремлением российской стороны дать мощный толчок сотрудничеству России и стран Африки.

Ранее президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение от российского коллеги Владимира Путина на саммит Россия — Африка.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.

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