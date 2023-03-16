Посол Озеров заявил, что США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

Делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита Россия — Африка «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Как передаёт РИА Новости, он отметил, что делегации из Канады, Великобритании и Европейского союза «требуют прекратить сотрудничество с Россией».

Озеров также обратил внимание на высказывание главы американского Минфина Джанет Йеллен о том, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего турне по Африке.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.