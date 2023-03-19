Минпромторг: Россия планирует создать свою лизинговую компанию в Африке

Россия намерена создать на территории Африки свою лизинговую компанию, сообщил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

«Будет создана, скорее всего, российская лизинговая компания в Африке, специализированная», — цитирует его ТАСС.

Осьмаков рассказал, что в настоящее время выбирается место базирования для лизинговой компании.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита Россия — Африка «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.