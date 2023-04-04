Лавров сообщил о попытках США и союзников сорвать саммит Россия — Африка

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о попытках США и их союзников сорвать второй саммит Россия — Африка.

По словам министра, на Западе делают всё, чтобы добиться изоляции России.

«В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нём наших африканских друзей», — сказал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Лавров отметил, что всё меньше стран Африки хотят «жертвовать коренными интересами» ради США и их партнёров.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, делегации из Соединённых Штатов, Канады и ЕС в преддверии второго саммита Россия — Африка «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Россией.

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