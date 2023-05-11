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В офисе президента ЮАР разочарованы словами посла США о якобы поставках оружия в Россию

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Высказывания американского посла в ЮАР Рубена Бриджети о якобы поставках оружия в Россию подрывают дух отношений Южной Африки с США, никаких доказательств приведено не было. Об этом заявили в офисе президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.
В офисе президента ЮАР разочарованы словами посла США о якобы поставках оружия в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © THEGIFT777

Сообщение офиса приводит РИА Новости.

«Слова посла подрывают дух отношений и сотрудничества, характеризовавшего недавнее взаимодействие между американскими и южноафриканскими чиновниками... Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было», — сказали в администрации президента.

Как ранее отмечал портал News24, посол США Бриджети заявил, что ЮАР, несмотря на заявленный нейтралитет, «поставляла оружие российской армии».

В качестве аргумента американский дипломат привёл в пример стоянку некоего грузового судна на военно-морской базе ЮАР Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. Бриджети убеждён, что на судно «грузили оружие и боеприпасы».

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