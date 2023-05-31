Глава офиса Зеленского заявил, что Киев планирует провести мировой саммит без России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина и её союзники планируют провести мировой саммит без России.

«Украина и её союзники планируют саммит мировых лидеров, который бы исключал Россию», — приводит слова Ермака газета The Wall Street Journal.

По данным издания, целью саммита может стать увеличение поддержки плана Украины по прекращению конфликта.

Ермак заявил, что на данный момент прямые переговоры с Россией невозможны.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле подчеркнули, что Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.