Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева

Короткая ссылка
Китай выступает за то, чтобы Москва и Киев как можно скорее возобновили мирные переговоры, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

«Мы ждём с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого», — цитирует его РИА Новости.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле подчеркнули, что Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить