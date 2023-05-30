Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева
«Мы ждём с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого», — цитирует его РИА Новости.
Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Кремле подчеркнули, что Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.