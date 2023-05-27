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Песков: степень вовлечённости Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём

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Степень вовлечённости Запада в конфликт на Украине растёт, но спецоперация России продолжится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: степень вовлечённости Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём
  • РИА Новости

Фрагмент его высказывания опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт», — сказал Песков.

Такое поведение Запада может растянуть конфликт по времени, но не может изменить ситуацию коренным образом, подчеркнул представитель Кремля.

Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач, заключил он.

Ранее Песков заявил, что страны Запада, поддерживая киевский режим, одобряют террористические методы.

Американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams выразил мнение, что американские власти организовали две провокации для развязывания конфликта на Украине.

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