Степень вовлечённости Запада в конфликт на Украине растёт, но спецоперация России продолжится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фрагмент его высказывания опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт», — сказал Песков.

Такое поведение Запада может растянуть конфликт по времени, но не может изменить ситуацию коренным образом, подчеркнул представитель Кремля.

Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач, заключил он.

Ранее Песков заявил, что страны Запада, поддерживая киевский режим, одобряют террористические методы.

Американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams выразил мнение, что американские власти организовали две провокации для развязывания конфликта на Украине.