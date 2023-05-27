Песков: степень вовлечённости Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём
- РИА Новости
Фрагмент его высказывания опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт», — сказал Песков.
Такое поведение Запада может растянуть конфликт по времени, но не может изменить ситуацию коренным образом, подчеркнул представитель Кремля.
Россия будет продолжать СВО и так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач, заключил он.
Ранее Песков заявил, что страны Запада, поддерживая киевский режим, одобряют террористические методы.
Американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams выразил мнение, что американские власти организовали две провокации для развязывания конфликта на Украине.