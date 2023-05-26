Американские власти организовали две провокации для развязывания конфликта на Украине.

Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams.

Первым фактором он назвал намерение США расширить НАТО за счёт Украины и Грузии, вторым — установление «русофобского режима» на Украине в феврале 2014 года.

Сакс отметил, что «стрельба на Украине» началась после свержения бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что западные сторонники украинского президента Владимира Зеленского больше не верят в победу Украины.

Как писала газета The New York Times, Зеленский своими словами об откладывании контрнаступления украинской армии направил Западу тайное послание о возможной неудаче операции.