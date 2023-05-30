Белый дом: США знают об атаке украинских БПЛА на Москву и не поощряют такие нападения

Белый дом знает об атаке беспилотников на Москву, администрация США выясняет детали произошедшего и не поощряет подобные атаки внутри России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Мы видели новости и всё ещё собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сказано в сообщении.

США сфокусированы на предоставлении Украине оборудования и проведении обучения, «необходимого для возвращения» утраченных территорий, отметили там.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как отметил Владимир Путин, Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины два-три дня назад, в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Президент подчеркнул, что это явный признак террористической деятельности.