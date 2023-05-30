Посол России в Сербии: Вучич настроен решать проблему с Косовом дипломатическим путём
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Об этом посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Он видит решение данной проблемы и урегулирование косовской проблемы в целом на политических, дипломатических путях», — цитирует Боцан-Харченко РИА Новости.
Посол добавил, что Вучич выражает готовность к переговорам с представителями Косова.
Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.