Посол России в Сербии: Вучич настроен решать проблему с Косовом дипломатическим путём

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко выразил уверенность, что сербский президент Александр Вучич настроен решать проблему с частично признанной республикой Косово дипломатическим путём.

Об этом посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Он видит решение данной проблемы и урегулирование косовской проблемы в целом на политических, дипломатических путях», — цитирует Боцан-Харченко РИА Новости.

Посол добавил, что Вучич выражает готовность к переговорам с представителями Косова.

Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.