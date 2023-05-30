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МИД: Россия оставляет за собой право на самые жёсткие меры в ответ на теракты Киева

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Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия оставляет за собой право на самые жёсткие меры в ответ на теракты Киева.
МИД: Россия оставляет за собой право на самые жёсткие меры в ответ на теракты Киева
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что атака беспилотников на Московский регион была спланирована и совершена неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой.

В министерстве обратили внимание на то, что подобные атаки направлены против гражданского населения для того, чтобы посеять панику среди мирных жителей. 

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жёсткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — заявили в МИД.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское постпредство снабдит «невкурсантов» из Европейского союза всей информацией об атаке беспилотников киевского террористического режима на Москву.

Утром 30 мая в Минобороны России заявили, что утром киевским режимом была совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве.

Всего в атаке по зданиям в Москве ВСУ задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники были поражены.

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