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Посол России в Сербии заявил, что действия Косова создают угрозы для стабильности региона

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что провокационные действия властей частично признанного Косова создают угрозы для стабильности региона.
Посол России в Сербии заявил, что действия Косова создают угрозы для стабильности региона
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«(Посол. — RT) подчеркнул, что провокационный односторонний подход косовского «кабмина» создаёт серьёзные угрозы для безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

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