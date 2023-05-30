Посол России в Сербии заявил, что действия Косова создают угрозы для стабильности региона

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что провокационные действия властей частично признанного Косова создают угрозы для стабильности региона.

«(Посол. — RT) подчеркнул, что провокационный односторонний подход косовского «кабмина» создаёт серьёзные угрозы для безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.