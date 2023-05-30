Посол России в Сербии заявил, что действия Косова создают угрозы для стабильности региона
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«(Посол. — RT) подчеркнул, что провокационный односторонний подход косовского «кабмина» создаёт серьёзные угрозы для безопасности и стабильности в регионе», — говорится в заявлении российского посольства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.